Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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İtfaiye, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

18.04.2020 04:07 | Son Güncelleme: 18.04.2020 04:08
Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan Y.E.T, ait olduğu iddia edilen besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören çiftlik sahipleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken, maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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