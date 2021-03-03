BESAŞ, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı
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BESAŞ, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

03.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:51
BESAŞ, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

BESAŞ Halk Ekmek, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

BESAŞ Halk Ekmek, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, KalDer Bursa Şubesi ile BESAŞ arasında, "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi" imzalandı.

KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle kurumlara kalite yolculuklarında eşlik ettiklerini belirtti.

Ulusal Kalite Hareketi ile kurumları "EFQM Modeli"ni uygulamaya davet ettiklerini aktaran Direkçi, şunları kaydetti:

"Dünya çapında tanınan bir yönetim çerçevesi oluşturan EFQM Modeli, kuruluşları, değişimi yönetme ve performanslarını iyileştirme konusunda destekliyor. Her ölçekten ve sektörden kurum, bu çalışmalara katılabilir. Kamu hizmeti üreten belediyeler ve iştiraklerinin kaliteyi bir yönetim kültürü olarak benimsemesi, örnek bir yaklaşım. Bugün attıkları imza için BESAŞ'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir de imzalanan bildirgeyle mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlılıkla ilerlemeyi taahhüt ettiklerine dikkati çekerek, "Bugün bu heyecanı yaşamamıza olanak sağlayan tüm takım arkadaşlarımıza ve KalDer ekibine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz, sunduğu ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliğiyle kendinden her zaman söz ettiren BESAŞ'ın kalite konusunda da anılan bir kuruluş olması." ifadesini kullandı.

Törene, BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, BESAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve KalDer yöneticileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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