BESAŞ’tan çiftçiye 8 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Bölge çiftçisinden alınan 4 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 8 milyon TL ödeme yapıldı.