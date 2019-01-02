BESAŞ’tan çiftçiye 8 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

BESAŞ’tan çiftçiye 8 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Bölge çiftçisinden alınan 4 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 8 milyon TL ödeme yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et