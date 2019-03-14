Besaş'ta Toplu Sözleşme İmzalandı

Bursa Ekmek Sanayi AŞ (BESAŞ) çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşme imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Öz Gıda İş Sendikası Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Emin Sürücü tarafından sözleşmeye imzalar atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, BESAŞ'ın Bursa'nın önemli bir kuruluş olduğunu belirtti.

Aktaş, sözleşmenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 tarihlerinde geçerlilik süresi 2 yıl olan toplu sözleşme kapsamında tüm sendikalı çalışanlarımıza, 1 yıl geçerli olmak üzere seyyanen brüt 540 lira, net 386 lira zam yapılacak. Bu zamla ücretlere ortalamada yüzde 21,44 oranında iyileştirme sağlanmış oluyor. Aynı şekilde çalışanların enflasyona karşı korunması adına ücretlerde sözleşmenin ikinci yılında gerçekleşen enflasyon artı 1 puan refah payı oranında artış yapılacak. Sözleşmeyle en düşük işçi ücreti sosyal haklarla birlikte aylık ortalama 2 bin 931 lira yaklaşık 3 bin lira civarında olacak."

Kaynak: AA