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BESAŞ kaliteden taviz vermiyor

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BESAŞ kaliteden taviz vermiyor

BASIN BÜLTENİ22 EYLÜL 2021BESAŞ kaliteden taviz vermiyorBURSA - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniledi.

BURSA (Habermetre) - BASIN BÜLTENİ

22 EYLÜL 2021

BESAŞ kaliteden taviz vermiyor

BURSA - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniledi.

Personelin kalite ve gıda güvenliği bilincini arttırmak ve kalitenin tabana yayılması amacıyla kurum içerisinde farklı birimlerde çalışan yönetici ve personellere ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi konularında temel eğitimin yanı sıra, iç tetkik ve dokümantasyon eğitimleri verildi. 4 gün boyunca süren eğitimlerde yeni versiyon geçişi ve gelişen teknoloji ile birlikte sistemin iyileştirmeleri hakkında personel bilgilendirildi.

Yapılan eğitimlerle birlikte, risk, fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi, gıda güvenliği ve verimlilik noktasında kalite sisteminin kurum içerisinde toplam kalite yönetimine fayda sağlaması ve bu sayede üretim kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

2002 yılından bu yana yaklaşık 20 yıla yakın süredir ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile kalitedeki başarısını taçlandıran BESAŞ, 2012 yılında Helal Gıda Belgesi, 2014 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini de almaya hak kazandı. Her dönem gerçekleştirilen denetimlerde belgelerini korumaya devam Türkiye'nin üçüncü ve Bursa'nın en büyük ekmek üretim tesisine sahip BESAŞ'ta bu çalışmaların neticesinde mevcut kurumsal kimliğin korunması ve iyileştirilmesi amaçlanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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