BESAŞ'ın klasik beyaz peynirine tam not

Süt ve süt ürünlerinde tüketicinin tercihi BESAŞ'ın klasik beyaz peyniri çok sevildi.

Süt ve süt ürünlerinde tüketicinin tercihi BESAŞ'ın klasik beyaz peyniri çok sevildi.

Kurulduğu günden bu yana 200'e yakın temel gıda ürününü Bursalılarla buluşturan BESAŞ, klasik beyaz peynir üretiminde de farkını ortaya koydu. BESAŞ klasik beyaz peynir, kahvaltılarında geleneksel, klasik lezzetleri tercih edenlerin vazgeçemediği ürün haline gelirken, geçtiğimiz yıl 175 bin kilogramdan fazla ürün satışı gerçekleşti. Süt ürünleri ile tüketicinin ilk tercihi haline gelen BESAŞ'ın klasik beyaz peynirinin lezzet sırrı ise doğalığında saklı. Bursa'nın oksijen seviyesi en yüksek bölgelerinden biri olan Keles ilçesinde yetiştirilen hayvanlardan elde edilen kaliteli süt ile üretilen BESAŞ'ın klasik beyaz peyniri ideal lezzete ulaşabilmesi için en az 8-10 ay boyunca doğal ortamda olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya sunuluyor.

Klasik beyaz peynir üretiminde dağ yöresindeki çiftçiden alınan süt, çiftlikten geldiği şekilde yağı ve kuru maddesi ayrılmadan olduğu gibi işleme alınıyor. Keles'teki BESAŞ Süt Ürünleri Tesisinde pastörize edilen sütlere sadece maya ve tuz ilave edilirken teleme haline gelen yarı mamul, uygun tenekelerde belirli ortam sıcaklığında doğal olarak olgunlaşmaya bırakılıyor. Herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi içermeyen BESAŞ klasik beyaz peynir, 8-10 ay olgunlaştırma süresi sonrasında sofralardaki yerini alıyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı