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BESAŞ ekmek fiyatları zamlandı

BESAŞ ekmek fiyatları zamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına zam yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına zam yaptı. 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu.

Zamlı tarife 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794'e çıkardıklarını söylemişti. BESAŞ halk ekmeğinin fiyatı zamdan sonra 2 lira 75 kuruş oldu. - BURSA

BESAŞ ekmek fiyatları zamlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ocak, Zam, Ekonomi, Haber

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