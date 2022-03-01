Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatına zam yaptı. 2 lira 75 kuruştan satılan 400 gram BESAŞ ekmeği 3 lira oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına 25 kuruş zam yaptı. En son 25 Ocak tarihinde 2 TL'den satılan 400 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 75 TL olmuş, yaklaşık 1 ay sonra ise yeni fiyatı 3 TL oldu.

Besaş; un fiyatlarında yüzde 70'e varan artışa rağmen yılbaşında yüzde 37,5 zam yapmıştı. Yeni zam ise yaklaşık yüzde 10'a tekabül ederken, piyasada satılan fırın ekmeğine göre Besaş yüzde 50 oranında tüketiciye ucuz ekmek imkanı sunmuş oluyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi