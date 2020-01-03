BESAŞ, 6 yılda çiftçiye 37 milyon lira ödedi

03.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:01

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2013 yılında Keles'te kurulan BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, 2019'da bölgedeki üreticiden alınan 4 milyon 350 bin litre süte karşılık çiftçiye 8 milyon 200 bin TL ödeme yaptı.