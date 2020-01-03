Haberler » Ekonomi » BESAŞ, 6 yılda çiftçiye 37 milyon lira ödedi - Ekonomi

BESAŞ, 6 yılda çiftçiye 37 milyon lira ödedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2013 yılında Keles'te kurulan BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, 2019'da bölgedeki üreticiden alınan 4 milyon 350 bin litre süte karşılık çiftçiye 8 milyon 200 bin TL ödeme yaptı.

03.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:01
BESAŞ, 6 yılda çiftçiye 37 milyon lira ödedi

tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2013 yılında 'te kurulan BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, 2019'da bölgedeki üreticiden alınan 4 milyon 350 bin litre süte karşılık çiftçiye 8 milyon 200 bin TL ödeme yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler