Beşar Esad, üç kuzenini evde hapsetti

10.09.2019 11:28

Suriye yöneticisi Beşar Esad, ülkedeki ekonominin yüzde 60'ını yöneten kuzeni Rami Mahluf ve kardeşleri İyad ile İhab'ı evde hapsetti. Olaya ilişkin Esad yine 29 iş adamı gözaltına aldı.



Arap medyasında yayılan habere göre, Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını yöneten Mahluf'un, Rusya'nın Esad'dan istediği 3 milyar dolarlık savaş masraflarını ödemeye yanaşmadığı için tutuklandığını öne sürdü. Bunun ardından Beşar Esad, Rusya'da yaşayan dayısı ve Rami'nin babası Muhammed Mahluf'u ülkeye çağırdı.



Arap medyası, ülkeye gelen Muhammed Mahluf, oğulları Rami, İyad ve İhab ile görüştüğü ve 3 milyarı ödemelerini istemişti. Ancak Rami ve kardeşleri yüksek rakam olduğundan dolayı bu talebi reddettiğini altını çizdi. Suriye'nin bir numaralı iş adamı Rami Mahluf, rejim tarafından kontrol edilen alanlarda geniş yetkilere sahip ve Suriye'de onlarca ticari şirketin sahibi olduğu biliniyor.



Rami Mahluf, Suriye'de milyonlarca müşterisi olan MTN'nin yanı sıra Suriye'de milyonlarca müşterisi olan hücresel telekomünikasyon şirketinin çoğuna sahip olduğu ortaya çıktı. "Mahluf" adlı grup eski medya koordinatörü Firas Mansur, daha önce Hükümet Ticaret Bankası'nda para aklama yapan Rami Mahluf'un yanı sıra, Avrupa bankalarına 43 milyar dolardan fazla para kaçakçılığı yaptığını açıklamıştı.



Prens Muhammed Bin Selman'ın taktiğini uyguladı



Suriye Lideri Beşar Esad'ın kuzenleri Rami, İyad ve İhab'a uyguladığı ev hapsi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ritz-Carlton Otel'in senaryosu, prensleri, bakanları ve işadamlarına kara para aklama iddiasıyla uyguladığı ev hapsine benzediği öne sürüldü. - ŞAM

Kaynak: İHA