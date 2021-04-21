Beşar Esad, seçimlerde adaylığını açıkladı
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Beşar Esad, seçimlerde adaylığını açıkladı

Beşar Esad, seçimlerde adaylığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimlerinde Beşar Esad adaylığını açıkladı.

Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimlerinde Beşar Esad adaylığını açıkladı.

Suriye'de 2011 yılından bu yana iç savaş ve siyasi problemler devam ederken, ülkenin yeni bir devlet başkanı seçmek için 26 Mayıs'ta sandık başına gidilecek. Suriye Parlamento Sözcüsü Hammouda Sabbagh, seçimlere ilişkin açıklamasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın resmi başvuruyu yaparak 3. dönem için adaylığını açıkladı.

Suriye Parlamentosu, adayların son 10 yıl içinde Suriye'den ayrılmamış olması gerektiğini açıklayarak yurtdışında bulunan Suriyelileri seçimde aday olmalarını engelledi.

Mayıs ayında yapılacak seçim, Suriye'de iç savaş boyunca 2014 yılında yapılan seçimin ardından ikinci seçim olacak. Esad'ın yüzde 92 ile kazandığı 2014 seçimi, demokratik ve gayri meşru olduğu gerekçesiyle Suriyeli muhalefet partileri, ABD ve AB dahil olmak üzere pek çok uluslararası aktörler tarafından reddedilmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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