Beşar Esad, Şam'da Bir Tüneli İnceledi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad eşi Esma Esad ile birlikte Suriye'nin Başkenti Şam'da bir tüneli inceledi.

Suriye'nin Başkenti Şam'da bir tünel 'ARAM' isimli sanatçı ekibi tarafından süslendi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed eşi Esma Esad ile birlikte tüneli incelerken görüldü. Tünelin duvarlarında çizilen kabartmalar ve şekillerle, eski ve yeni Suriye'nin tarihi ve Suriye ordusunun yiğitliği ve egemenliği yansıtıldı.

Yaklaşık 18 sanatçı savaşın izlerini sanatıyla yansıtıyor. Sanatçı ekibi Humus'ta bulunan Doğu Guta'nın ele geçmesinden birkaç ay sonra da şehrin duvarlarına resim çizmişlerdi. - ŞAM