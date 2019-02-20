Beşar Esad'ın Danışmanı, "Kürtlere Özerklik" İddialarını Reddetti

Esad'ın uzun yıllardır başdanışmanlığını yapan Buseyna Şaban, Kürtlere özerklik verilmesinin ileride ülkenin bölünmesine yol açacağını söyledi. Kürtlerin bir süredir rejimle yürüttüğü görüşmelerde özerklik talebi de masada.

Rusya'nın başkenti Moskova'da her yıl düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısı sırıasında Reuters'a konuşan Buseyna Şaban, "Özerklik, Suriye'nin bölünmesi demek. Suriye'nin bölünmesine gidecek bir yolu izlememiz mümkün değil," dedi.

Şaban, "Kürtlerin, suriye halkının çok değerli ve önemli bir parçası olduğunu" da ekledi.

Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) komutasındaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin kuzeydoğusunda, ülkenin dörtte biri büyüklüğünde bir bölgeyi kontrol ediyor.

2014'ten bu yana IŞİD'le savaşırken ele geçirdiği bu topraklar, hem IŞİD hem de iç savaş bitmek üzereyken yeniden gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den askerlerini çekme kararının ardından Rusya ve onun desteklediği Esad rejimiyle görüşmelerini sıklaştıran SDG, sınırların rejim ordusu tarafından korunmasını istiyor ancak ele geçirdiği bölgelerde özerk yönetim talep ediyor.

Geçen ay Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, "Kürtlerle yapılan görüşmeler konusunda iyimser olduğunu" söylemiş, "ülkenin her bir karış toprağını geri almak isteyen Şam'ın taviz vermesi için Kürtlerin mücadele etmesi gerektiğini" belirtmişti.

Ankara, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin varlığına itiraz ediyor ve Suriye'ye yönelik yeni bir operasyona hazır olduğunu sıklıkla tekrarlıyor.

Ankara, aynı zamanda sınırlarını koruma altına almak ve sığınmacıların ülkesine geri dönebilmesi için Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge de talep ediyor.

Şaban'a göre bu fikir, "topraklara yasa dışı şekilde el konulması" anlamına geliyor:

"Türkiye, başkalarının topraklarını işgal etmek gibi yeni bir hevese kapılmış durumda. Bence Osmanlı Devleti'ni yeniden oluşturma hayalleri kuran bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ancak bunu yapamayacak çünkü halkımız topraklarını korumaya hazır."

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