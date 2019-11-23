Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde. İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu.
23.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:37
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde.
İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com