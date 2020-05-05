Beşar Esad'dan uyarı: Covid-19 vakaları hızla artarsa bu tam bir felaket olur

Suriye şu ana kadar sadece 44 Covid-19 vakası ve bunlara bağlı 3 ölüm açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad koronavirüs vakalarının hızla artması durumunda bunun ülkesi için tam bir felaket olacağını ve sağlık sistemini çökerteceğini söyledi.

Hükümetin salgınla mücadele kapsamında çalışan bir komiteye hitap eden Esad mevcut düşük Covid-19 vaka sayısının, Suriye'nin tehlike çemberinden çıktığı anlamına gelmediğini bildirdi. Suriye lideri, "Bu sayılar günler veya haftalar içinde birden hızlı şekilde artabilir ve kendimiz gerçek bir felaketin karşısında bulabiliriz çünkü bu durum bizim sağlık ve lojistik imkanlarımızı aşar" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle