Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir

Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.

11.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:31
Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir

Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.


Esad, 2014 yılında Suriye'deki seçimlerde iki rakibe karşı yarışmış ve seçimleri uzak ara önde tamamlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et