Beşar Esad: 2021 Suriye seçimlerine isteyen herkes aday olabilir
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.
11.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:31
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2021 yılında ülkesinde seçim olacağını ve isteyen herkesin aday olabileceğini kaydetti.
Esad, 2014 yılında Suriye'deki seçimlerde iki rakibe karşı yarışmış ve seçimleri uzak ara önde tamamlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com