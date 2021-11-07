Beş yıllık aşkın ilk fotoğrafı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Megastar Tarkan'ın abisi Hakan Tevetoğlu, beş yıldır oyuncu Demet Erdem'le aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin, geçtiğimiz sene evlenecekleri iddia edilmişti.

Erdem, 'Olacak Şey Değil', 'Şov Bizınıs' ve 'Aşk ve Ceza' gibi filmlerde rol almıştı. Çiftin ilk fotoğrafına Snob Magazin ulaştı.

Demet Erdem'in doğum günü partisine Hakan Tevetoğlu da katıldı. İkili, arkadaşlarıyla çektirdiği karede ilk kez yan yana görünmüş oldu. Ayrıca, Hakan Tevetoğlu'nu kimse tanımaması için Tevetoğlu'na fotoşopla sakal yapıldığı da dikkat çekti. Tevetoğlu, eşinden olaylı bir şekilde boşanmıştı.