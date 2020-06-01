Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı
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Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı

Yeni tip Korona virüs(Covid-19)önlemlerinin ardından geçilen kontrollü normalleşme süreciyle, turizm kenti Antalya'nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı
01.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:06

Yeni tip Korona virüs(Covid-19)önlemlerinin ardından geçilen kontrollü normalleşme süreciyle, turizm kenti Antalya'nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Serik ilçesinin mahallelerinden de gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kurmaya başladıkları çardak ve obalarda tatil hazırlıklarına başladı. Korona virüs önlemleri nedeniyle 2 ay gecikmeli hazırlıklara başlayan vatandaşları hummalı bir çalışma sardı. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, ekim ayı başlarına kadar denizin keyfini çıkarıyor. 300 ahşaptan çardağın bulunduğu ve yaklaşık bin 500 kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ise tankerlerle karşılıyor. Vatandaşlar 15 gün içinde tüm obaların kurulumunu tamamlayacağı belirtildi.

Obalarda hazırlıklar devam ederken, sahil bandında ise amatör olta balıkçılarının yoğunlukta olduğu görüldü.

"15 yıldır gelirim"

Çardağındaki eksiklikleri tamamlayan Mevlüt Göksu, "15 yıldır bu bölgeye gelirim. Hazırlıklarımız yavaştan başladı. Göçmeye başlayacağız. Bizi kıskananlar da oluyor. Hatta gelenler burası otelden daha güzel diyor. 65 yaş üstü serbest olsa daha çok kişi gelecek. Yerlerini işaretleme yaptılar. Kaymakamlığa izin almaya gittiler."diye konuştu.

"Çadır kuruyoruz"

Serik'ten geldiğini söyleyen ve 2 yıldır yaz öneminde obada yaşadığını ifade eden Mehmet Gök, "Burada denize gireriz, balık tutarız. Şuan oba çadırı kuruyoruz. Tamir ve tadilatlarımız devam ediyor. Bu yıl Korona virüs nedeniyle geç kaldık. İzin verilince hemen geldik." dedi.

"Misafirimiz olurlar"

24 yıldır yaz döneminde çardağa gelen Hayrettin Göksu, "Kumköy'ün garibanlar şehri. Yazın çakarız, sonbaharda sökeriz. Bizi engelleyen yasaklar oldu. Allah herkese şifa versin. Birkaç gün içinde taşınacağız. Her şeyimiz çardağın içinde. Oteller uzağımızda biraz. Bize imrenirler. Çardakların önünden geçenler fotoğraf çektirirler. Misafirimiz olurlar. Yasak olmasa mayıs ayı başında burada olurduk."diye konuştu.

"Mesafeyi koruyoruz"

Balık tutanlardan Harun Başarır, "Evimizdeydik, kurallara uyduk, süreci güzel atlattık. Balığa geldim, mesafemizi koruyorum. Ortam güzel. Obalarda yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Temkinli davranıyorlar." dedi.

"Hemen balığa geldim"

Hasan Ali Aykurt, sabah kalkar kalkmaz balığa geldiğini belirterek, " Hep evdeydim, hamladım. Elim ayağım tutmaz hale geldim. Evden hiç çıkmadım. Kısıtlama kakınca sahile geldik. Hava serin olduğu için az gelen var. "diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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