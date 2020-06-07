Beş yıldızlı otellere komşu Çardak Beach sezonu açtı
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Beş yıldızlı otellere komşu Çardak Beach sezonu açtı

Beş yıldızlı otellere komşu Çardak Beach sezonu açtı Antalya'da denize sıfır 5 yıldızlı çardak tatili başladı Turizm kenti Antalya'da bir çok lüks otel müşteri beklerken, denize sıfır oba ve çardaklar dolmaya başladı Turizm kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başında çardak ve...

07.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:27

Beş yıldızlı otellere komşu Çardak Beach sezonu açtı

Antalya'da denize sıfır 5 yıldızlı çardak tatili başladı

Turizm kenti Antalya'da bir çok lüks otel müşteri beklerken, denize sıfır oba ve çardaklar dolmaya başladı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başında çardak ve obalarda denize sıfır ormanla iç içe tatil yapan vatandaşlar yasakların kalkmasının ardından kurulumunu tamamlayıp yekleşti. Lüks oteller sertifika şartlarının tamamlayıp müşteri beklemeye başlarken oba ve çardaklarda vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkartıyor.

Aksu ilçesi Kumköy Sahili'nde, çevre köylerin yanı sıra Serik ilçesinin mahallelerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve oba kurma hazırlıklarını tamamladı. Korona virüs nedeniyle 2 ay gecikmeli hazırlıklara start veren vatandaşlar, çalışmalarına yasakların kaldırıldığı 1 Haziran itibariyle hızlandırdı. Kimi çardaklar traktör römorkuyla bölgeye getirilirken kimileri de ahşaptan yeniden yapıldı. Kurulumunu tamamlayan oba ve çardak sahipleri ise yerleşmeye başladı. 300 ahşap çardak ve obanın bulunduğu alanda yaklaşık 500 kişi yaz mevsimi boyunca tatil yapıyor. Korona virüs nedeniyle bir çok beş yıldızlı otelin boş olduğu kentte, obalar dolmaya başladı. Denize sıfır ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil ekim ayı başlarına kadar sürüyor. Oba ve çardakların kurulum ve yerleşim çalışması drone ile havadan da görüntülendi. Obaların önündeki sahilde çok sayıda kişinin denize girip balık tuttuğu görüldü.

"Kumköy Beach"

6 yıldır çardağa gelen İsmail Öztaş, son zamanlarda kaldıkları yerin Kumköy Beach olarak anılmaya başladığını dile getirerek, " Bize bedavacı tatilciler diyorlar ama bizimde masraflarımız var. Burada her şey masraf. Buraya geliyoruz çoluk çocuk güzel günler geçirmek istiyor. Daha sonra çiftçilik sezonu başlıyor. Suyumuz var, elektriği akü ve güneş enerjisinden karşılıyoruz. İşi olan işine gidip geliyor. Buraya 50 yıldır çardak kuruluyor." dedi.

"16 yıldır çardağa geliyor"

16 yıldır obalara gelen Süleyman Arkan, " Uzun yıllar buraya çardak kuruluyor. Bizde 16 yıldır yakınlarımızın sayesinde başladık. Hala devam ediyoruz. Lüks yapanlarda var. Biz her sene söküyoruz, yeniden yapıyoruz. Genelde yazın burada torunum ve çocuklarla kalıyoruz. Denizi ve balık tutmayı çok seviyoruz. Emeklilik günlerimizi kışın evde, yazın burada geçiriyoruz. Muhitimiz çok güzel. Turistler yazın sahilde yürüyüş yapıyor. Virüsten dolayı geç başladık ama kurulum tamamlanmak üzere. 15 gün önce kimse buraya giremiyordu." ifadelerine yer verdi.

"Kıskanan var"

Çardakta kalan Ayşe Yılmaz, "Yaz boyunca denize giriyoruz, kuma gömülüyoruz. Komşularımızla sohbet ediyoruz zaman böyle geçiyor. Dün geldik yeni yerleşiyoruz. Hayatımızdan memnunuz. Korona virüs nedeniyle biraz geç kaldık. Eylül ayına kadar buradayız. Mahallede bizi kıskanan da var. Göçen var göçemeyen de var. Denizi izlemek bize yetiyor." diye konuştu.

Beş yıldızlı otellere komşu Çardak Beach sezonu açtı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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