Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla teşvik ettiği suda doğum yöntemi konusunda pilot il olan 9 şehir arasında bulunan Samsun'da anne adayları, beş yıldızlı hastane odasında jakuzide doğum yapacak.

SUDA DOĞUM ÜNİTESİ OLUŞTURULDU

Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında normal doğum yapan anneler için "suda doğum ünitesi" oluşturuldu. Hastanede beş yıldızlı otel konforunda hizmet veren odalarda anne adayları, suda doğumu jakuzi içinde yapacak. Ünitede çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ile televizyon bulunuyor.

''NORMAL DOĞUM TERCİH EDİLMESİ İÇİN BU ÜNİTEYİ YAPTIK''

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, Sağlık Bakanlığının normal doğumu teşvik etmek amacıyla pilot olarak seçtiği 9 ildeki hastanelerde suda doğum ünitesi kurulduğunu söyledi. Samsun'un da proje içinde yer alan iller arasında bulunduğuna işaret eden Oruç, "Beş yıldızlı otel konforunda hizmet verdiğimiz keyifli doğum odalarının içine jakuzi yerleştirdik. Anne adaylarımızın korkularını yenmesi ve normal doğumu tercih etmesi için bu üniteyi yaptık. Anne adaylarının oda içinde hiçbir yere gitmeden doğum yapmasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde ünite için hasta kabulüne başlayacağız." dedi.

''BU ODALARI HASTALARIMIZIN KONFORUNU ARTTIRMAK İÇİN YAPTIK''

Suda doğum ile doğum sancılarını en aza indirmenin amaçlandığını aktaran Oruç, bundan dolayı anne adaylarının normal doğumu tercih edeceğine inandıklarını kaydetti. Oruç, hastanede doğum öncesi ve sonrasındaki tüm odaların da otel konforunda dizayn edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Hastalarımızın konforunu artırabilmek için böyle odalar yaptık. Konforlu odalarda anne adaylarımız, tüm doğum sürecini aynı oda içinde yaşayacak. Doğum gerçekleştikten sonra da bebek de anne ile aynı odayı paylaşacak. Böylece mutlu bir doğum sürecini anne adaylarımıza yaşatmış olacağız. Şu anda bir olan oda sayısını da önümüzdeki süreçte artıracağız."