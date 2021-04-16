Beş yılda üç kattan fazla artan süt üretimi bozkır çiftçisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli havan yetiştiriciliği merkezlerinden Kırşehir'de, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında alınan destekle 5 yıl önce kurulmaya başlanan süt toplama merkezleriyle kentin süt üretimi üç kattan fazla arttı.

Türkiye'nin önemli havan yetiştiriciliği merkezlerinden Kırşehir'de, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında alınan destekle 5 yıl önce kurulmaya başlanan süt toplama merkezleriyle kentin süt üretimi üç kattan fazla arttı.

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 2016 yılında TANAP kapsamında hazırladığı projeye 1 milyon 300 bin lira hibe desteği alarak süt üretimini geliştirmek için çalışma başlattı.

Geçen 5 yıllık sürede merkez, Boztepe, Mucur ve diğer ilçelerde 22 süt toplama merkezi kurularak kentin süt potansiyeli günlük 35 tondan 160 tona çıkarıldı.

Toplandıktan sonra hijyenik koşullarda süt, yoğurt ve mamulleri üretilen fabrikalara satılan ürün için aylık toplam 9 milyon lira süt parası alır hale gelen çiftçiler, yeni büyükbaş hayvan alımı da yaparak bu alanda kente katkı sağlamaya başladı.

Birlik Başkanı Bülent Ozan, AA muhabirine, 2016 yılında TANAP desteğiyle ilk süt toplama tankını aldıklarında kendilerine büyük hedefler koyduklarını belirterek, hem süt üretimi hem de hayvancılık potansiyelinin artmasına katkı yaptıklarını söyledi.

Çiftçilerin, sütten para kazandıkça bu alanda daha büyük heyecan duymaya başladıklarını vurgulayan Ozan, şöyle konuştu:

"TANAP'tan aldığımız 1 milyon 300 bin liralık hibe desteği için devletimize büyük bir minnet borçluyuz. Süt hizmetimiz 5 yıl önce merkez, Mucur, Boztepe ilçelerinde başlamıştı. Buralardan arabalı sistemle sütleri topluyorduk. Son zamanlarda da nokta toplama merkezleri kurmaya başladık. Üreticinin kendisinin getirdiği, tüm analiz ve testlerinin yapıldığı süt tankına döküldüğü merkezler kurduk. Şu anda 22 toplama merkezinde süt alımı yapıyoruz. Üreticilere aylık 9 milyon lira süt parası ödüyoruz. Çiftçilerimizin kaba yem, tohum gibi diğer girdilerine de destek sağlayarak aylık gelirlerini daha da artırmayı istiyoruz."

Tarım ve hayvancılık memleketi olan Kırşehir'de genelde besi hayvancılığı yapıldığına işaret eden Ozan, "Süt pazarının oluşmaması ve süt toplama merkezlerinin olmaması insanların süt üretimine yönelmesinin önündeki en büyük engeldi. Birlik olarak verdiğimiz bu hizmetle çiftçilerin yeni hayvanlar almasına ve şehirdeki birçok kişinin köylere dönmesine katkı sağladık." diye konuştu.

Devlet desteğiyle 28 süt soğutma tankı daha alınacak

Ozan, yeni süt toplama merkezleri açacaklarına işaret ederek, "Valiliğimiz ve Ahiler Kalkınma Ajansının vereceği destekle 28 süt soğutma tankı daha almış olacağız. Böylece mevcut süt toplama potansiyelimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çayağzı köyünde besicilik yapan Ethem Tuna da köylerine süt toplama merkezi kurulmadan önce sütü satmakta zorlandıklarını belirterek, "Perişan olurduk, paramızı alamazdık. Buranın kurulmasıyla paramızı zamanında almaya başladık. Köyde herkes süt üretmeye çalışıyor. Bundan güzel bir şey yok benim için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız