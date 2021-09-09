Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya
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Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya Üç çocuk annesi engelli kadın, yetkililerden yardım bekliyor Karabük'te yüzde 51 engeli bulunan üç çocuk annesi Asiye Kener'in 5 yıl önce yanan evi bu seferde heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya

Üç çocuk annesi engelli kadın, yetkililerden yardım bekliyor

KARABÜK - Karabük'te yüzde 51 engeli bulunan üç çocuk annesi Asiye Kener'in 5 yıl önce yanan evi bu seferde heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Olay, Yeşil Mahalle Mizan Sokak'ta meydana geldi. Yüzde 51 engeli bulunan üç çocuk annesi Asiye Kener'in evinin çevresi yaklaşık 1 ay önce yağışların ardından su içerisinde kaldı. Yağışlarla birlikte zeminin yumuşamasıyla birlikte evin arka tarafında toprak kayması meydana geldi. Duvarında yıkılması ile tehlike altında kalan ev sahibi yetkililerden yardım bekliyor. Eşi vefat eden Kener'in 5 yıl öncede evinin yandığı öğrenildi.

Yaklaşık 1 ay önce yağan yağmurun ardından evinin çevresinin toprakla dolduğunu belirten Asiye Kener, "Kapılar açılmıyordu. Uğraşa uğraşa açtık, toprakları da evin arkasına attık" dedi.

Kener, ardiyeye koyduğu eşyalarının da zarar gördüğünü ifade ederek zararının giderilmesini istediğini belirtti.

Evin arkasındaki istinat duvarının da çöktüğünü aktaran Kener, "Gördüğünüz duvar çöktü. İki sefer çöktü. Aynı yer ertesin gün yine kaydı. Çoluk çocuğum canını zor kurtardı. Bu toprağın evin üzerine gelmesi yüzde yüz" diye konuştu.

5 yıl önce evim yandığını ve valiliğin yardımıyla evin yeniden yapıldığını dile getiren Kener, "Eşim öldüğünden devlet burayı yapıverdi. Üst tarafa rögar konulduğu için biz tehlike altındayız. Bir yağmur yağsa diken üzerinde duruyoruz. Yağmur yağacak, toprak yine üzerimize kayacak diye.

Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya
Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya
Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya
Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya
Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya
Beş yıl önce yanan ev şimdi de heyelanla karşı karşıya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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