Beş Yeni Teknopark Geliyor

Biyoteknolojiden kimyaya, uzay ve havacılıktan otomotive kadar birçok alanda teknoloji üretecek olan teknoparklar Gaziantep, Zonguldak, Karabük, İzmir ve Ankara'da kurulacak. Kurulacak teknoparklar kısa vadede yaklaşık 170 yeni girişimci firmaya ev sahipliği yaparken, teknoparkların yüzlerce Ar-Ge projesine imza atarak 500 milyon lirayı aşkın katma değer üretimiyle, 100 milyon lirayı aşkın ihracat yapması bekleniyor.

100 MİLYONLUK İHRACAT

Açılacak teknoparkların her biri için de teknoloji geliştirme alanında yeni hedefler belirlendi. Gaziantep teknoloji geliştirme bölgesi tekstil, gıda, makine ve plastik-kimya alanlarında faaliyet gösterirken, 3 yıl içerisinde 12 tanesi büyük ölçekli, 6 tanesi uluslar arası olmak üzere burada 70 şirketin kurulacağı öngörülüyor. Zonguldak teknoloji geliştirme bölgesinde ise seramik teknolojileri, metal ve makine teknolojileri, gıda teknolojileri, başta olmak üzere ülkenin ithalatında önemli bir hacim tutan teknolojiler geliştiren girişimcilere yer verilecektir. Bu kapsamda 10 yılın sonunda; 500 milyon liralık ithalatın önüne geçecek bir katma değer oluşturulması ve 100 milyon liralık ihracata imkân verecek bir katma değer üretileceği öngörülüyor.

İZMİR'E İLAÇ ÜSSÜ

Karabük için 5 yıllık sürenin sonunda 210 Ar-Ge, 100 tasarım projesi üretimi öngörülürken, 30 yerli firma yer alacak. Dokuz Eylül sağlık Geliştirme Bölgesi'ndeki 58 firma hücre ve gen teknolojilerinden tanı kitlerine kadar biyoteknolojide faaliyet gösterecek. Ankara'da 17 firmanın ön kayıtları tamamlandı. Burada makineden savunma sanayisine ve uzaya kadar birçok alanda üretim yapılacak. (Sabah)