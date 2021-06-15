Beş yaşındaki arıcının şaşırtan cesareti görenleri hayran bıraktı
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Beş yaşındaki arıcının şaşırtan cesareti görenleri hayran bıraktı

Beş yaşındaki arıcının şaşırtan cesareti görenleri hayran bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batmanda arıcılık işi yaparak geçimini sağlayan Kaya ailesinin beş yaşındaki küçük çocuğu Muhammet Azer'in arı çalışmalarındaki cesareti ve tecrübesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Batmanda arıcılık işi yaparak geçimini sağlayan Kaya ailesinin beş yaşındaki küçük çocuğu Muhammet Azer'in arı çalışmalarındaki cesareti ve tecrübesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Uluağaç köyüne arıcılık yaparak geçimini sağlayan Kaya ailesinin beş yaşındaki küçük çocuğu Muhammet Azer Kaya, büyüklerin bile yanına yaklaşmaktan korktuğu arı kovanlarının bakımını yaparak babasına yardım ediyor. Çalışmalarında arı dolu kovanları çıplak elle açarak bakımlarını yapan beş yaşındaki Muhammet'in arılar hakkında verdiği bilgilerle tecrübeli arıcıları aratmıyor. Arıcı tulumu giyerek arı dolu kovanların kapaklarını açıp bakımlarını yapan küçük Muhammet konuşmasında babasına yardım etmeye çalıştığını belirterek "Okuldan geldikten sonra arıların yanına gelerek babama yardım ediyorum. Hakiki kovanların içinden bal üretiyoruz. Arıların bakımını yaparak ilaçlarını verdik, şimdi bal vermelerini bekliyoruz. Kovanlarımıza baktığımızda durumlarının iyi olduğunu gördük. İçinde bal var" dedi. - BATMAN

Beş yaşındaki arıcının şaşırtan cesareti görenleri hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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