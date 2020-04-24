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Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Haber

BES'te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.

24.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:32
BES'te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ilgili maddesine uyarınca işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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