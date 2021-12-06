Kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015048
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088563
|-0,31
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047736
|-0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,028098
|-0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021376
|-0,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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