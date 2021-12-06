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Kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,05 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015048-0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,088563-0,31
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047736-0,05
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,028098-0,05
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021376-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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