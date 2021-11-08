Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,132144 0,76 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,155759 0,72 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,126182 0,68 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,017984 0,68 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,177807 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011493 0,85 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023008 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,026751 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011489 0,52 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,074437 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,118737 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,065137 1,08 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,035954 0,86 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,011673 0,86 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,048860 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,183835 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,252924 0,94 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,046903 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,030666 0,81 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,153743 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011148 1,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,032646 0,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,078439 0,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,054965 0,48 HEM Katılım Standart EYF 0,025324 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,064715 1,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,058763 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,060769 1,01 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,062102 1,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,036460 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032719 0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082062 0,14 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026943 0,13 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,083230 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036240 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi