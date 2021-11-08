Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1321440,76Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1557590,72BNP Paribas Cardif Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,132144
|0,76
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,155759
|0,72
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,126182
|0,68
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,017984
|0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,177807
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011493
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023008
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,026751
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011489
|0,52
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,074437
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,118737
|1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,065137
|1,08
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,035954
|0,86
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,011673
|0,86
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,048860
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,183835
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,252924
|0,94
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,046903
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,030666
|0,81
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,153743
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011148
|1,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,032646
|0,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,078439
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,054965
|0,48
|HEM Katılım Standart EYF
|0,025324
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,064715
|1,02
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,058763
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,060769
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,062102
|1,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,036460
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032719
|0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082062
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026943
|0,13
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083230
|0,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036240
|0,13
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500