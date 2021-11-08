Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1321440,76Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1557590,72BNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1321440,76
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1557590,72
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1261820,68
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0179840,68
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1778070,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0114930,85
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0230080,65
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0267510,62
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0114890,52
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0744370,48
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1187371,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0651371,08
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0359540,86
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0116730,86
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0488600,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1838351,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2529240,94
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0469030,83
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0306660,81
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1537430,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0111481,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0326460,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0784390,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0549650,48
HEM Katılım Standart EYF0,0253240,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0647151,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0587631,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0607691,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0621021,01
NN Hay. Em. Altın EYF0,0364601,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0327190,14
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0820620,14
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0269430,13
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0832300,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0362400,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title