En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0111481,85
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1187371,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0651371,08
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0647151,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0587631,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0607691,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0621021,01
NN Hay. Em. Altın EYF0,0364601,01
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0183871,01
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0585791,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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