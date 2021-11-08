En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: