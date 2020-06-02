BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017344 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013495 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA