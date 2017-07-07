Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022932 1,25
NN Hay. Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,022932
|1,25
|NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF
|0,033738
|1,14
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,037154
|1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF
|0,026335
|1,11
|Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,040385
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020653
|1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018166
|0,59
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,038641
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,043410
|0,09
|Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF
|0,081860
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021592
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,062476
|0,85
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,036429
|0,78
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047534
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,033344
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,012580
|0,83
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF
|0,014477
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF
|0,013455
|0,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010331
|0,04
|Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010351
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,015980
|1,24
|Vakıf Emek. Altın EYF
|0,016267
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015809
|1,24
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015728
|1,24
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,015349
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF
|0,010426
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,010430
|0,04
|Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010447
|0,04
|Vakıf Em. Başlangıç EYF
|0,010452
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010461
|0,04