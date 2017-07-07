Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022932 1,25 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,033738 1,14 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037154 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026335 1,11 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,040385 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020653 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018166 0,59 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038641 0,11 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,043410 0,09 Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,081860 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021592 1,01 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,062476 0,85 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036429 0,78 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047534 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,033344 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,012580 0,83 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,014477 0,24 Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF 0,013455 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010331 0,04 Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010351 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,015980 1,24 Vakıf Emek. Altın EYF 0,016267 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,015809 1,24 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015728 1,24 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015349 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,010426 0,04 Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,010430 0,04 Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010447 0,04 Vakıf Em. Başlangıç EYF 0,010452 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010461 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)