Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,036742 0,77
Vakıf Emek.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,036742
|0,77
|Vakıf Emek. Tem. Değ. EYF
|0,018104
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF
|0,026046
|0,75
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF
|0,037687
|0,74
|Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,022649
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020396
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018060
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021376
|0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,033109
|0,69
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047176
|0,65
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,036148
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,061950
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,012476
|0,68
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,014040
|0,09
|Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF
|0,015615
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF
|0,013432
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF
|0,012923
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,015302
|0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015616
|0,44
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015006
|0,44
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015536
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,015784
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Groupama Emek. Başlangıç EYF
|0,010189
|0,04
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF
|0,010422
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,010426
|0,04
|NN Hay. Em. Başlangıç EYF
|0,010442
|0,04
|Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010443
|0,04