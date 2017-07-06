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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,036742 0,77
Vakıf Emek.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,036742 0,77
Vakıf Emek. Tem. Değ. EYF 0,018104 0,77
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026046 0,75
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037687 0,74
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022649 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020396 0,81
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018060 0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021376 0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,033109 0,69
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047176 0,65
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036148 0,64
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,061950 0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,012476 0,68
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,014040 0,09
Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,015615 0,07
Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF 0,013432 0,07
Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF 0,012923 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015302 0,47
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,015616 0,44
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015006 0,44
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015536 0,43
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,015784 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Groupama Emek. Başlangıç EYF 0,010189 0,04
Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,010422 0,04
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,010426 0,04
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,010442 0,04
Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010443 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)