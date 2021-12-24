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Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" oldu.

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0302291,00
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0204650,67
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0256880,66
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,0205020,65
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0197910,64
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0205900,64
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0212280,63
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,0190710,62
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0184380,62
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0199340,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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