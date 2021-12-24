Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" oldu.
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030229
|1,00
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020465
|0,67
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,025688
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,020502
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019791
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020590
|0,64
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021228
|0,63
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019071
|0,62
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018438
|0,62
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019934
|0,60
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri