Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF", yüzde 0,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,85 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: