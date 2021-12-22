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Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF", yüzde 0,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,85 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF", yüzde 0,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,85 ile "Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0127301,04
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0135830,96
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0475310,85
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0292940,66
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0366470,65
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0345780,52
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0732620,47
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,0211950,43
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0208610,42
Türkiye Hay. ve Em. HEM Temkinli Değişken EYF0,0203280,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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