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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,85 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 8,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 8,73 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,85 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 8,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 8,73 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0974088,85
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0995928,75
NN Hay. Em. Altın EYF0,0618398,73
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1019128,72
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0337868,72
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0929378,72
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,1063648,72
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0311648,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0997518,71
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,1099028,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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