En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,85 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 8,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 8,73 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: