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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 4,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 3,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 4,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 3,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0973875,63
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,1005204,48
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0258603,19
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2556113,10
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1768623,10
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1200523,08
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1854083,08
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,2644943,06
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2236533,02
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0980703,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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