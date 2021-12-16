Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 4,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 3,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 4,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 3,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,097387
|5,63
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,100520
|4,48
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,025860
|3,19
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,255611
|3,10
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,176862
|3,10
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,120052
|3,08
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,185408
|3,08
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,264494
|3,06
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,223653
|3,02
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,098070
|3,02
Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500