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Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,52 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,52 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0126342,52
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0744822,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0591151,87
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0844451,86
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1489321,85
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1998751,84
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1381791,82
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1760261,80
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2015641,80
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1346561,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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