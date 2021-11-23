Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,52 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: