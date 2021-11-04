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Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0736782,32
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0669262,04
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1298881,81
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1756041,78
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1240791,76
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0618291,76
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1200311,75
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1378951,74
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0521851,74
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1532911,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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