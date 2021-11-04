Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,073678
|2,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,066926
|2,04
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,129888
|1,81
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,175604
|1,78
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,124079
|1,76
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,061829
|1,76
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,120031
|1,75
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,137895
|1,74
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,052185
|1,74
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,153291
|1,73
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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