Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,46 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,065588
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,039663
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,067536
|0,46
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,112777
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011207
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,127584
|0,44
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,116415
|0,43
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,121928
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,092244
|0,41
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,117964
|0,41
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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