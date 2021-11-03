Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,46 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: