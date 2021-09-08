En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015945 0,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065786 0,43 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108965 0,37 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105415 0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103175 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,122396 0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,102614 0,30 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,113324 0,29 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135542 0,29 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,082036 0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara