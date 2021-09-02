Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124161 0,42 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010404 0,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068261 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019139 0,33 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,110222 0,27 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039137 0,26 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038398 0,26 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,069220 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,026300 0,24 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032770 0,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara