En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,18 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,18 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021983 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056065 1,36 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035923 1,18 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065120 1,16 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038721 1,10 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010361 1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072317 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,034306 1,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,123638 0,94 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,106861 0,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara