En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021702 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055951 0,87 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023565 0,80 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010925 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,035152 0,79 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026315 0,73 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010407 0,73 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039153 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,218326 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,158115 0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara