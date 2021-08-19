En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023159 0,85 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017085 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052936 0,79 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051390 0,79 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031783 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051067 0,78 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056382 0,77 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054070 0,77 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050202 0,77 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047748 0,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor