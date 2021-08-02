En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0210780,87
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0105280,78
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0184980,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0647980,58
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0204070,56
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0197020,55
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0994980,54
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0188700,53
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0192910,53
VEM Katkı EYF0,0191040,53
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??????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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