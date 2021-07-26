En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,98 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,98 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055919 3,46 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009879 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088243 0,62 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016144 0,43 HEM Para Piyasası EYF 0,027063 0,35 VEM Para Piyasası EYF 0,074185 0,35 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,079110 0,35 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025611 0,34 ZEM Para Piyasası EYF 0,030013 0,34 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077996 0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu