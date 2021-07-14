BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0645110,08MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0248330,07AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064511 0,08 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024833 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,076930 0,07 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020963 0,07 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052537 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066700 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010142 0,44 ZEM Standart EYF 0,021172 0,22 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,040655 0,21 VEM Standart EYF 0,070818 0,18 HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,020638 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029344 0,09 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014040 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,029836 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,073745 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,026903 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077534 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,078640 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara