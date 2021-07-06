En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,34 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,34 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063815 1,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049347 1,34 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,102343 1,28 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101357 1,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070180 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051534 1,24 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,145949 1,18 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,087768 1,18 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,166712 1,18 HEM Hisse Senedi EYF 0,026174 1,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara