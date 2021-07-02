BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268790,16Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0780700,07Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026879 0,16 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078070 0,07 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049998 0,06 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024719 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025991 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010496 0,43 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019990 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023958 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010667 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010725 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050231 1,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062335 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031753 1,25 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,143087 1,21 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,086061 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027951 0,93 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016680 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085581 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,026935 0,84 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033862 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038030 1,35 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026437 1,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048413 0,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068921 0,87 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032813 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017284 0,54 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016238 0,43 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057107 0,40 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052700 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051797 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,026774 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,029697 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,073399 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,078178 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077073 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara