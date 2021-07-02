BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268790,16Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0780700,07Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268790,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0780700,07
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0499980,06
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0247190,06
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259910,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104960,43
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0199900,39
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239580,27
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106670,22
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107250,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0502311,79
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0623351,31
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0317531,25
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1430871,21
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0860611,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0279510,93
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0166800,93
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0855810,88
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0269350,84
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0338620,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0380301,35
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0264371,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484130,99
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0689210,87
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0328130,55
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0172840,54
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0162380,43
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0571070,40
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0527000,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0517970,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0267740,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0296970,05
VEM Para Piyasası EYF0,0733990,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0781780,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0770730,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ajda Pekkan Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu
Spor Emre Kocadağ Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:30:52. #1.15#

title