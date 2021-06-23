En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,98 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,98 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050611 1,36 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069105 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063591 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032370 0,91 VEM Hisse Senedi EYF 0,102537 0,88 HEM Hisse Senedi EYF 0,026206 0,88 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027252 0,87 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,145662 0,86 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,087631 0,85 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,166448 0,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara