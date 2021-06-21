En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,80 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,80 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105246 0,84 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108430 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117791 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,158432 0,80 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138475 0,78 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,158721 0,78 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,084140 0,72 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,016095 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,125167 0,68 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046995 0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara